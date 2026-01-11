Politie houdt verdachte aan voor poging inbraak en vernieling in café

In de vroege ochtend van zondag 11 januari, omstreeks 05.30 uur, ontving de politie een melding van een inbraak bij een café aan de Reigerstraat in Breda. Personen die nog in het pand aanwezig waren, hoorden verdachte geluiden aan de achterzijde van het café.

Toen zij gingen kijken, ontdekten zij dat de buitendeur opengebroken was. Direct daarna zagen zij een persoon wegrennen in de richting van het Valkenbergpark.

De getuigen deelden snel een signalement van de verdachte, waarna meerdere agenten de omgeving afzochten. Kort daarna is een man staande gehouden die voldeed aan het opgegeven signalement. Het bleek te gaan om een 31-jarige man uit Polen, een bekende van de politie met een voorgeschiedenis van inbraken.

De verdachte is aangehouden op verdenking van poging inbraak en vernieling. De politie heeft de zaak in onderzoek.