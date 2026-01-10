Autocontrole leidt tot drugsvangsten in auto en woning

De politie vond vrijdagmiddag 9 januari 2026 in Goes tijdens een controle in een auto 1,5 kilogram hennep. Vrijdagnacht werden in een woning aan de Noorderbaan in Vlissingen onder andere harddrugs gevonden. De twee inzittenden van de auto en de bewoner van het huis zijn aangehouden.

Rond 17.30 uur controleerde de politie een auto op de Hudsonweg in Goes. De 28-jarige bestuurder uit Almere testte positief op het gebruik van cannabis. Hij werd aangehouden. Tijdens een nader onderzoek in de auto werden de henneptoppen gevonden. Deze werden in beslag genomen. De passagier, een 25-jarige vrouw, eveneens uit Almere werd ook gearresteerd. Het tweetal werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Zij worden zaterdag verhoord.

De politie vermoedde dat het duo op weg was naar een woning aan de Noorderbaan in Vlissingen. Na overleg met de officier van justitie werd besloten om hier een nader onderzoek in te stellen. Hierbij werden onder andere 25.000 liter lean (harddrugs) en bijna twee kilogram hennep in beslag genomen. Voor de woning stond een auto van de bewoner. Ook dit voertuig werd weggetakeld. De bewoner werd rond 00.20 uur in een woning in Middelburg aangehouden. Ook hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

De politie doet verder onderzoek.