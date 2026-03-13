Mannen hebben vaker risicovolle seks, vrouwen doen vaker soa-test

In 2025 heeft 5 procent van de mensen van 16 jaar of ouder in de afgelopen twaalf maanden seks zonder condoom met een losse partner gehad. Mannen hebben vaker risicovolle seks dan vrouwen en twintigers vaker dan andere leeftijdscategorieën. Vrouwen laten zich vaker testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) dan mannen. Ruim drie kwart van de vrouwen tussen de 16 en de 50 jaar die seksueel actief zijn, gebruikt anticonceptie. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

Twintigers hebben het vaakst seks zonder condoom met een losse partner

In 2025 heeft 5 procent van de mensen van 16 jaar of ouder risicovolle seks gehad. Twintigers hebben het vaakst risicovolle seks: 11 procent heeft seks met een losse partner zonder condoom. Dit is lager naarmate mensen ouder zijn, onder andere doordat oudere mensen vaker alleen seks met een vaste partner hebben.

Mannen hebben vaker seks met een losse partner en zonder condoom dan vrouwen. Het verschil is het grootst bij de twintigers: 14 procent van de mannen in deze leeftijdscategorie heeft minstens één keer in het afgelopen jaar risicovolle seks gehad, tegenover 8 procent van de vrouwen.

Twintigers en dertigers testen het vaakst op hiv en andere soa

Van de 16-plussers heeft 3 procent zich in de afgelopen twaalf maanden laten testen op hiv. Dertigers laten zich het vaakst op hiv testen (7 procent), gevolgd door twintigers (5 procent). Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen.