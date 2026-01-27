Geen strafbaar feit in zaak die bekend staat als “Marlotte”

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen een jonge vrouw die eind september werd aangehouden voor psychische mishandeling. Volgens het OM zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor een strafbaar feit. Het OM heeft de zaak tegen de vrouw geseponeerd.

Eerder maakte het OM bekend dat er een tweede aangifte is binnengekomen van iemand die ook met de vrouw te maken heeft gehad. Ook aan deze aangever heeft de vrouw valse verhalen voorgehouden. Die zaak wordt door de politie niet verder onderzocht omdat ook in dit geval geen sprake is van een strafbaar feit.

Aangifte

Op 28 april 2025 werd er bij de politie aangifte gedaan van psychische mishandeling. De aangeefster zou gedurende een aantal jaar via de telefoon en per mail contact hebben gehad met de verdachte die zich voordeed als verschillende personen. De politie startte een onderzoek en op 30 september werd de verdachte aangehouden en na verhoor weer heengezonden.

De zaak kreeg landelijke bekendheid door de Zembla Podcast “Op zoek naar Marlotte.”

Conclusie

Het OM heeft het dossier beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een strafbaar feit. Het OM merkt daarbij op dat de lat om te komen tot een strafbare psychische mishandeling hoog ligt.

Het OM kan zich voorstellen dat de aangeefster zich bedrogen heeft gevoeld, maar dat maakt nog niet dat er sprake is van een strafbaar feit.