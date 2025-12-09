Steeds meer woningen aardgasvrij

Steeds meer woningen worden aardgasvrij verwarmd. In 2024 was 11,2 procent van de woningen aardgasvrij, terwijl dat twee jaar eerder nog 8,7 procent was. Voor verwarming maken deze woningen meestal gebruik van een warmtepomp of stadsverwarming. Daarmee zijn ze niet afhankelijk van een cv-ketel of van blokverwarming. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Behalve aardgasvrije woningen zijn er ook steeds meer bijna-aardgasvrije woningen, die bijvoorbeeld dankzij hybride warmtepompen veel minder aardgas gebruiken dan woningen met een traditionele cv-ketel of blokverwarming. In 2024 was 3,7 procent van de woningen zo’n hybride woning. In 2022 was dat nog 1,5 procent.

Nieuwere woningen vaker aardgasvrij

Vooral woningen gebouwd vanaf 2015 zijn aardgasvrij of bijna aardgasvrij. Omdat er sinds 1 juli 2018 geen bouwvergunningen meer worden afgegeven voor nieuwe gebouwen met een aardgasaansluiting, zullen steeds meer woningen aardgasvrij zijn.

In 2023 wordt 36 procent van de woningen die gebouwd zijn vanaf 2015, elektrisch verwarmd. Meestal door een warmtepomp, maar er zijn ook andere verwarmingsvormen mogelijk, zoals airco’s en infraroodpanelen. 33 procent is volledig aardgasvrij. 3 procent gebruikt naast een elektrische hoofdverwarmingsbron nog wel gas. Zo’n 20 procent is aangesloten op stadsverwarming.