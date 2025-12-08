Politie pakt 15-jarige op bij drugsdeal Amersfoort

Op 2 december 2025 werd in Amersfoort een verdachte op heterdaad betrapt op de handel in harddrugs. 'De verdachte probeerde nog te vluchtten, maar kon snel worden aangehouden', zo meldt de politie.

Cash en drugs thuis aangetroffen

Rond 13.00 uur vond de aanhouding van de 15-jarige verdachte uit Amersfoort op de Waalstraat plaats. 'Bij een aanvullende zoeking werd bij de jongen thuis contant geld en nader te bepalen soort en gewicht aan verdovende middelen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen voor nadere inventarisatie en onderzoek', aldus de politie.