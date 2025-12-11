Politie maakt einde aan luxe leven drie verdachten

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft bij doorzoekingen in Dordrecht en Numansdorp beslag gelegd op een luxe auto, horloges en luxe keukenapparatuur. 'Samen hebben de goederen een waarde van ruim 350.000 euro. Ook werd er 60 kilo aan versnijdingsmiddel voor cocaïne aangetroffen. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden die worden verdacht van witwassen', zo meldt de politie donderdag.

Verdachte geldtransacties

De actie werd uitgevoerd op woensdag 10 december 2025 na onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Tijdens het onderzoek werden verdachte geldtransacties zichtbaar in combinatie met het luxe leven dat de verdachten van deze gelden leidden.

Resultaat

De doorzoekingen vonden plaats in een bedrijfspand in Numansdorp en in een horecagelegenheid en een vakantiewoning in Dordrecht. Bij de woning is een Mercedes in beslag genomen. Ook zijn in de woning zeven Rolex horloges en administratie aangetroffen en in beslag genomen. De luxe keukenapparatuur is in de horecagelegenheid in Dordrecht gevonden en vermoedelijk met crimineel geld betaald.

60 kilo versnijdingsmiddel voor cocaïne in zeecontainer

Naast dit pand stond een kleine zeecontainer die in gebruik was bij de huurders van het bedrijfspand. Daarin werd 60 kilo procaïne aangetroffen, een middel dat bekendstaat als versnijdingsmiddel voor cocaïne. Bij het bedrijfspand in Numansdorp werd in een verborgen ruimte een in aanbouw zijnde wietplantage aangetroffen, waarbij illegaal stroom uit de meterkast werd getapt. Op donderdag 11 december is in ’s-Gravendeel een tweede Mercedes getraceerd en inbeslaggenomen.

Voorgeleiding

De verdachten zijn een man van 54 jaar uit Dordrecht, zijn partner (een 37-jarige vrouw) uit Dordrecht en een man van 49 jaar uit Papendrecht. De vrouw is ondertussen vrijgelaten, maar blijft verdachte in het proces. De twee mannen zitten vast voor verhoor en worden vrijdag 12 december voorgeleid aan de rechter-commissaris.