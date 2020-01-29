Man bestolen en afgeperst bij date: slachtoffer en politie laten verdachte in val lopen

Wat een leuke date had moeten worden, eindigt voor een Amsterdammer woensdag 28 januari met een belletje naar 112. Zijn afspraakje heeft hem namelijk stiekem bestolen van een tablet en wil die alleen teruggeven in ruil voor geld. Wat de afperser alleen niet weet, is dat de ‘betaalafspraak’ die gemaakt wordt niet met het slachtoffer is, maar met de politie.

De date begint gezellig tussen het slachtoffer en de latere verdachte. Al snel wordt echter duidelijk dat de verdachte met heel andere bedoelingen naar het afspraakje gekomen is. Wanneer het slachtoffer aangeeft het rustig aan te willen doen, wordt de man boos. Hij geeft aan daar niet voor naar de afspraak te zijn gekomen en dat hij geld wil voor de taxirit die hij heeft genomen. Vervolgens pakt hij waardevolle spullen van het slachtoffer af. Ondanks de schrik van de vervelende wending die de date opeens genomen heeft, blijft het slachtoffer helder nadenken. Hij overtuigt de verdachte ervan de spullen weer neer te leggen en samen geld te gaan pinnen. Wat hij dan doet is slim: hij laat de verdachte voorop zijn huis verlaten en doet dan snel de deur achter hem dicht.

Even later ontdekt het slachtoffer dat de verdachte het helaas toch voor elkaar heeft gekregen om een tablet mee te pikken. Via de datingapp waarop ze elkaar hebben leren kennen begint de verdachte het slachtoffer af te persen. Het slachtoffer kan de tablet best terugkrijgen, maar dan wil de verdachte wel geld zien. Hierop besluit het slachtoffer de politie te bellen. Toegesnelde agenten zien direct mogelijkheden om de verdachte op te sporen. Ze blijven met hem aan de praat in de app. Samen met het slachtoffer gaan de agenten geld pinnen en sturen hier een foto van naar de verdachte. Dan wordt de afspraak gemaakt om de tablet terug te ruilen voor het geld. Dankzij camerabeelden weten agenten hoe de verdachte eruitziet en gaan buiten op de uitkijk staan. De verdachte wordt op een gegeven moment gespot terwijl hij de woning van het slachtoffer aan het observeren is. Voorzichtig benadert een in burger geklede agent hem en ziet dat de verdachte vermoedelijk een tablet bij zich heeft. Genoeg reden om tot aanhouding over te gaan. De 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt meegenomen naar het politiebureau en zit vooralsnog vast.