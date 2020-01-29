Man (67) aangehouden voor ontucht op buitenschoolse opvang

Een 67-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van ontucht en het maken van kinderpornografisch materiaal met twee kinderen. 'Verdachte zou dat hebben gedaan op een buitenschoolse opvang in Den Haag, waar hij werkzaam was', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Kinderpornografische filmpjes

De buitenschoolse opvang deed in augustus aangifte, omdat een collega zou hebben gezien dat verdachte een filmpje maakte. De politie heeft bij verdachte thuis alle gegevensdragers in beslag genomen. Daar zijn enkele filmpjes op aangetroffen die zijn aan te merken als kinderpornografisch. Op de filmpjes zijn twee kinderen te zien, die stiekem worden gefilmd en over hun kleding worden betast.

Aangifte

De twee kinderen op de filmpjes zijn door de politie geïdentificeerd, hun ouders hebben inmiddels aangifte gedaan. Verdachte is sinds de aangifte niet meer werkzaam geweest op de buitenschoolse opvang. Verdachte is vrijdag 23 januari aangehouden en maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd.