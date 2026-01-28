Rechter: Nederland doet te weinig om inwoners Bonaire te beschermen in klimaatcrisis

Vandaag oordeelde de rechtbank Den Haag dat het klimaatbeleid van de Staat de mensenrechten van inwoners op Bonaire schendt en hen ongelijk behandelt ten opzichte van mensen in Europees Nederland. Dit meldt Greenpeace woensdag.

'Inwoners Bonaire onvoldoende beschermt tegen klimaatverandering'

Met de huidige klimaatdoelen en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen houdt de Staat zich niet aan internationale afspraken. Daarmee handelt de Staat onrechtmatig richting de inwoners van Bonaire. Ook heeft de Staat niet genoeg maatregelen getroffen om inwoners van Bonaire te beschermen in de klimaatcrisis. De rechtbank beveelt de Staat om een adaptatieplan op te stellen en uiterlijk in 2030 te implementeren. Ook moet de Staat binnen 18 maanden voor de gehele Nederlandse economie nieuwe bindende doelen stellen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en een eerlijke bijdrage te leveren aan het doel van maximaal 1,5 graad opwarming.

Rechtbank

Inwoners van Bonaire en Greenpeace Nederland staan tegenover de Nederlandse Staat in rechtbank Den Haag om rechtvaardig klimaatbeleid te eisen. De overheid schendt mensenrechten door onvoldoende bescherming te bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bonaire is een van de Nederlandse gemeenten die het hardst wordt geraakt door de klimaatcrisis. Via de rechter eisen ze dat de overheid de CO2-uitstoot uiterlijk in 2040 naar nul brengt én met concrete plannen komt om Bonaire te beschermen.

'Historische overwinning'

‘Dit is echt een historische overwinning. Mensen op Bonaire krijgen eindelijk de erkenning dat de overheid hen discrimineert en hen moet beschermen tegen extreme hitte en de stijgende zeespiegel. Ook moet de Staat met nieuwe klimaatdoelen een eerlijke aandeel bijdragen leveren om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dat betekent dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen veel sneller omlaag moet. Dit is een enorme doorbraak. Het huidige klimaatbeleid is onvoldoende en het kabinet komt niet meer weg met falend klimaatbeleid. Aankomend premier Jetten moet dit vonnis vanavond nog op de formatietafel leggen, en ervoor zorgen dat er geld komt voor beschermingsmaatregelen op Bonaire en adequaat klimaatbeleid’, aldus Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland.

'Eindelijk kan Den Haag ons niet meer negeren'

‘Ik ben heel erg blij. Vandaag schrijven we geschiedenis. Eindelijk kan Den Haag ons niet meer negeren. Vandaag trekt de rechtbank een streep in het zand. Onze levens, onze cultuur en ons land worden serieus genomen. De Staat kan niet langer wegkijken. De volgende stap is nu dat er geld én expertise wordt vrijgemaakt voor concrete actieplannen om ons eiland te beschermen. We moeten het echt sámen doen, Bonaire kan dit niet alleen oplossen’, aldus Onnie Emerenciana, eiser Klimaatzaak Bonaire.