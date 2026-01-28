Explosief ontploft bij woning Roermond
Rond 03:30 uur vannacht is een explosief ontploft bij een woning aan de Deken Rhoenstraat in Roermond. De woning was eerder betrokken bij incidenten in 2024. Bij de explosie vannacht raakte niemand gewond, wel is er schade ontstaan aan de voordeur van de woning. Er is niemand aangehouden.
De politie heeft direct na de explosie een nieuw onderzoek ingesteld, waarbij ook gekeken wordt naar een mogelijke relatie met eerdere incidenten. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte na de ontploffing te voet is gevlucht in de richting van de Karel Doormanstraat. De forensische opsporing (FO) doet onderzoek bij de woning en er wordt buurtonderzoek uitgevoerd om mogelijke getuigen en andere belangrijke informatie te verkrijgen.