Voetganger ernstig gewond bij aanrijding in Venlo

Nadat de verdachte van een mishandeling wegvluchtte en de Nijmeegseweg overstak, werd hij zaterdagavond aangereden door een passerende auto. Dit meldt de politie zondag.

Ernstig gewond

De man raakte ernstig gewond. Een traumateam dat per helikopter ter plaatse kwam assisteerde het medisch team van de ambulance. De gewonde man is per ambulance overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen.

Onderzoek

Rond 18.00 uur kreeg de politie de melding van een mishandeling in de buurt van de Nijmeegseweg in Venlo. 'Op het moment dat de politie arriveerde vluchtte een persoon, die vermoedelijk betrokken was bij de mishandeling, te voet richting Nijmeegseweg. Hij stak over en werd aangereden door een auto', aldus de politie. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.