Vrouw gewond bij steekincident in Son en Breugel, verdachte opgepakt

Een 45-jarige vrouw uit Son en Breugel is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekincident aan de Keverlaan. Dit meldt de politie.

Ziekenhuis

'Zij is naar het ziekenhuis gebracht en behandeld aan haar verwondingen. Korte tijd later is een 53-jarige verdachte aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang', aldus de politie.

Steekwonden

Op de spoedeisende hulp in Eindhoven is rond 17.45 uur is een gewonde vrouw binnen gebracht. Nadat bleek dat zij steekwonden had is er direct een melding gemaakt bij de politie. Agenten zijn een onderzoek gestart en korte tijd later kon een 53-jarige man uit Son en Breugel worden aangehouden. De woning aan de Keverlaan is door specialisten onderzocht op eventuele sporen. Het onderzoek is nog in volle gang.