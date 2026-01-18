Ajax stelt Jordi Cruijff aan als technisch directeur

Ajax heeft Jordi Cruijff aangesteld als technisch directeur. 'Na het mondelinge akkoord van 28 december jl. is nu ook het contract ondertekend', zo heeft Ajax laten weten.

Start op 1 februari 2026

Cruijff begint op 1 februari 2026 met zijn nieuwe functie. In de nog uit te schrijven Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis gesteld van het voornemen van de Raad van Commissarissen (RvC) om Cruijff tevens te benoemen als statutair bestuurder. De aanstelling geldt voor een periode tot en met 30 juni 2028.

FC Barcelona

Jordi Cruijff (Amsterdam, 9 februari 1974) zat als jeugdspeler meerdere jaren in de opleiding van Ajax alvorens hij naar Spanje verhuisde, waar hij bij FC Barcelona zijn voetbalopleiding een vervolg gaf. Als profvoetballer kwam hij behalve voor FC Barcelona onder meer ook uit voor Manchester United. Hij speelde tevens negen duels in het Nederlands elftal. Na zijn actieve voetballoopbaan bekleedde Cruijff diverse functies in het internationale voetbal waaronder ‘sport director’ bij Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona. Cruijff blijft als adviseur verbonden aan de Indonesische voetbalbond PSSI.

Vader

Jordi Cruijff: “Het is heel bijzonder om hier te zijn en om mijn contract te tekenen. In het stadion dat vernoemd is naar mijn vader en bij de club die al van jongs af aan belangrijk is in mijn leven. Het spreekt voor zich hoeveel het betekent voor mij en mijn familie. Vanaf februari ga ik mij volledig inzetten voor Ajax. Daarbij krijg ik een groot gevoel van verantwoordelijkheid en trots. Ik bedank de club voor het vertrouwen. Ajax is een unieke club met een rijke geschiedenis, ik ga er alles aan doen om daar samen een nieuw succesvol hoofdstuk aan toe te voegen.

'Gedegen selectieprocedure'

Namens de directie licht CEO Menno Geelen de aanstelling toe: "Na het aangekondigde vertrek van Alex hebben we een gedegen selectieprocedure doorlopen. We hebben met meerdere sterke kandidaten gesproken en Jordi kwam daar als beste uit. Jordi heeft zich na een mooie internationale voetbalcarrière onder andere als directeur verder ontwikkeld. Hij weet wat er nodig is om binnen en buiten het veld op het hoogste niveau te presteren en hoe je eigen jeugd laat doorstromen naar de top. Met een complete directie gaan we nu verder bouwen aan de resultaten die Ajax verdient."

'Ajax weer nieuwe successen brengen'

Namens de RvC voegt vice-voorzitter Dirk Anbeek daaraan toe: “Wij zijn blij dat Jordi getekend heeft en begin februari kan starten. Samen met de directie hebben we besloten dat het voor Ajax het beste is dat de technisch directeur tevens statutair bestuurder is, want voetbal is waar het bij ons om draait. Jordi gaat een belangrijke rol vervullen voor zowel de korte als de lange termijn van de club en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij in nauwe samenwerking met zijn collega’s, Ajax weer nieuwe successen gaat brengen.”