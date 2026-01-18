Vrachtwagen kantelt op rotonde in Borger

Zondagochtend is een vrachtwagen gekanteld op de rotonde aan de Borgerveldweg in Borger. Het ongeval gebeurde toen het voertuig de rotonde opreed vanuit de richting Gieten.

Slingeren

Volgens een medewerker van het transportbedrijf begon de vrachtwagen aan de achterzijde te slingeren. Daardoor verloor de chauffeur de controle over het voertuig, waarna de vrachtwagen kantelde. De chauffeur raakte hierbij lichtgewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Hulpdiensten

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen en de situatie veilig te stellen. De rotonde was tijdelijk gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer, wat voor enige hinder zorgde. Bergingswerkzaamheden zijn begonnen om de vrachtwagen te verwijderen.