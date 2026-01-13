Man pleegde via zelf ontwikkelde 'game' online seksueel misbruik met ruim 150 meisjes

Een 40-jarige man uit het Limburgse Herten die verdacht wordt van het plegen van online misbruik met ruim 150 minderjarige meisjes blijft langer vastzitten. 'Dat besloot de rechtbank Rotterdam dinsdag tijdens een eerste openbare zitting', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Camera

De man benaderde zijn jonge slachtoffers via een deels zelf ontwikkeld computerspel. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) bewoog hij de meisjes ertoe om steeds verdergaande seksuele handelingen voor de camera te verrichten. Hij maakte daar beelden van en heeft die ook verspreid.

Informatie uit Amerika

De man uit Herten komt op 3 juli 2024 in beeld bij de politie door informatie uit Amerika. De verdachte zou een van de gebruikers zijn van een forum op het darkweb voor mannen met een seksuele voorkeur voor minderjarige meisjes. Op het forum delen gebruikers onder andere beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik met elkaar. Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) in Limburg pakt de zaak onder regie van het Landelijk Parket op en houdt de man aan op 1 oktober 2025.

Online spel

De man benaderde zijn jonge slachtoffers via een online spel, de “Highscoregame”. Bij dit spel kunnen jonge meisjes punten verdienen. Bij voldoende punten gaan ze door naar een volgend level. Om de punten te verdienen, moeten ze opdrachtjes doen. Die opdrachten lezen de meisjes op hun scherm en beginnen onschuldig: meisjes beginnen met zwaaien naar de camera, maar hoe verder ze in het spel komen, hoe verder de opdrachten gaan.

Onder druk gezet

Wat de kinderen niet weten, is dat er iemand live meekijkt, opnames maakt en hen daar vervolgens mee onder druk kan zetten. Wat begint met zwaaien, gaat zo verder in opdrachten waarbij ze over het eigen lichaam moeten strelen en kledingstukken moeten uittrekken. Met die beelden worden sommige van die meisjes gechanteerd om nog verdergaande, seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Meerdere meisjes zijn zwaar onder druk gezet: doen zij niet wat er gevraagd wordt, dan worden de video’s op het internet gezet of naar de ouders toegestuurd. Meisjes die het spel speelden en zo in het web van hun afperser verstrikt raakten, huilden soms zichtbaar op de video’s.

Zorgelijke ontwikkeling

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte zich hier jarenlang, vanaf 2017 tot zijn aanhouding, mee heeft beziggehouden. Op zijn computer stonden duizenden kinderpornografische afbeeldingen. In totaal heeft de politie meer dan 300 seksuele video’s van meisjes in de leeftijd van 9 tot 17 jaar aangetroffen. Naast de opnames die hij zelf maakte, ontving de man ook beelden van andere mannen die op eenzelfde manier via online games opnames van jonge meisjes maken. Het gaat om Nederlandse en buitenlandse slachtoffers. Politie en OM zien de zorgelijke ontwikkeling dat mannen met een seksuele voorkeur voor minderjarigen hun slachtoffers steeds vaker via online games benaderen.

Onderzoek volop bezig

'De politie is volop bezig met het onderzoek en het identificeren van de meisjes en werkt daarvoor ook internationaal samen. Samen met slachtofferhulp spant de politie zich in om de meisjes die zijn geïdentificeerd en hun ouders in de komende periode te benaderen. Slachtoffers kunnen zich ook zelf bij de politie in Limburg melden via het mailadres: melding-highscore-game.lb@politie.nl. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 26 juni', aldus de rechtbank.