Veel belangstelling voor de Tulpendag Amsterdam

Op de 3e zaterdag in januari vieren we de start van het (snij)tulpenseizoen. Dan leggen we op het Museumplein in Amsterdam een tulpenpluktuin aan met wel 200.000 tulpen.

Opening

Om 13.00 uur werd de pluktuin geopend en mocht iedereen een gratis bos tulpen plukken. Het thema van 2026 is United in Bloom! en benadrukt hoe tulpen verbinden, emoties oproepen en een taal spreken die iedereen begrijpt. Deze saamhorigheid voel je op elke Tulpendag. Vanaf zijn de tulpen weer overal te koop, 100 dagen lang.

2027

De eerstvolgende Tulpendag Amsterdam vindt plaats op 16 januari 2027.