Schietincident op parkeerplaats Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn

Vrijdagochtend 16 januari heeft rond 06.00 's ochtends een schietincident plaatsgevonden op de parkeerplaats bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn. Dit meldt de politie vrijdag.

Niemand geraakt

De verdachte is vervolgens gevlucht. 'Bij dit schietincident is niemand geraakt. De ambulance is later wel ter plaatste gekomen om iemand voor controle naar het ziekenhuis te brengen', aldus de politie. De recherche doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar wat zich daar precies heeft afgespeeld.