Kop-staartbotsing N34 bij Gieten

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Vrijdagavond even na 18.00 uur heeft er op de N34 tussen Gieten en Anloo een kop-staartbotsing plaatsgevonden.

Vlak voor rotonde gebotst

Twee auto’s die uit de richting van Anloo kwamen kwamen vlak voor de rotonde bij Gieten met elkaar in botsing. De ene auto reed achterop de andere wagen.

Geen gewonden, wel veel schade

Geen van de inzittenden van de auto’s raakten gewond. De auto’s zijn door Berger Hamstra uit Tynaarlo weggesleept. Het ongeval zorgde wel voor een lange file op de N34.