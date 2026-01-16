vrijdag, 16. januari 2026 - 21:04 Update: 16-01-2026 21:07
Kop-staartbotsing N34 bij Gieten
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gieten
Vrijdagavond even na 18.00 uur heeft er op de N34 tussen Gieten en Anloo een kop-staartbotsing plaatsgevonden.
Vlak voor rotonde gebotst
Twee auto’s die uit de richting van Anloo kwamen kwamen vlak voor de rotonde bij Gieten met elkaar in botsing. De ene auto reed achterop de andere wagen.
Geen gewonden, wel veel schade
Geen van de inzittenden van de auto’s raakten gewond. De auto’s zijn door Berger Hamstra uit Tynaarlo weggesleept. Het ongeval zorgde wel voor een lange file op de N34.