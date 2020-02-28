Auto raakt in de slip in Gieterveen

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Vrijdagavond rond 21.50 uur ging het mis voor een automobilist op de N33 bij Gieterveen. Door onbekende oorzaak kwam de auto in een slip terecht.

Rand van bermsloot tot stilstand

Vervolgens vloog de auto rakelings langs een boom en kwam op de rand van de bermsloot tot stilstand. Beide inzittenden raakten niet gewond maar zijn wel even gecheckt door het ambulancepersoneel.

Schade

De auto liep aanzienlijke schade op. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen. Het verkeer ondervond geen hinder van het incident.