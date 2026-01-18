Ingrijpend incident Jozef Israëlsstraat Lisse, drie gewonden waaronder verdachte

Lisse

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 januari kreeg de politie rond 02.42 uur een melding van een ingrijpend incident aan de Jozef Israëlsstraat in Lisse. 'Hierbij zijn drie personen gewond geraakt, het gaat hierbij om twee slachtoffers en een verdachte. De verdachte is direct aangehouden. Op dit moment is de politie een onderzoek gestart naar dit incident', zo meldt de politie zondag.