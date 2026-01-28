Noordoosten 2-3 centimeter sneeuw en er komt nog meer

In het noordoosten is afgelopen nacht op verschillende plaatsen een dun sneeuwdek van 2-3 centimeter sneeuw gevallen en doordat het vriest zal de sneeuw blijven liggen. Komende avond en in de nacht naar donderdag gaat het opnieuw sneeuwen en trekt de sneeuw richting het midden van het land. Door lichte sneeuwval kan de ochtendspits donderdag in het midden van het land drukker uitvallen. In het zuiden en zuidwesten

Terwijl het dinsdagavond op veel plaatsen regende bij een temperatuur van 1 tot 4 graden, viel in het noordoosten en op de Wadden sneeuw. Vanuit het zuidwesten werd het op steeds meer plaatsen droog en afgelopen nacht nam ook de sneeuwval af. In delen van Friesland, Drenthe en Groningen ligt een dun sneeuwdek van 2-3 cm. Doordat de temperatuur rond of net onder het vriespunt ligt zal de sneeuw blijven liggen.

Regionaal dichte mist

In het midden en vooral het westen van het land is het op veel plaatsen mistig. Vooral in Zuid-Holland en Zeeland is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter, maar ook op andere plaatsen kan tijdens de spits dichte mist voorkomen. Later in de ochtend zal de dichte mist verdwijnen, maar in het zuidwesten blijft de mist wat langer hangen en zal het vanmiddag nevelig zijn.

Gebied met sneeuwval komt terug

Helemaal in het noordoosten valt vandaag af en toe nog een beetje sneeuw. Dit gebied met lichte sneeuwval zal in de loop van de avond en in de nacht naar donderdag langzaam richting het zuidwesten trekken en bereikt dan het midden van het land. Ondanks dat het onzeker is hoe ver de sneeuw reikt en wat de intensiteit zal zijn, moeten we donderdag in het noorden, midden en oosten tijdens de ochtendspits rekening houden met natte sneeuw en sneeuw.