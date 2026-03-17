Kans op hooikoorts neemt toe, berk in zuiden van het land gaat in bloei

Het wordt de komende dagen weer heerlijk lenteweer, maar door het zachte en droge weertype moeten we ook weer rekening houden met een toename van hooikoortsklachten. 'De berk lijkt in het zuiden van het land volop in bloei te komen', zo meldt Weeronline vandaag.

Els

Vorige maand is de els al flink in bloei gekomen, wat zorgde voor de eerste grootschalige hooikoortsklachten. Toch viel dit nog mee, aangezien niet veel mensen last hebben van de els. 'Bij de berk is dat echter een ander verhaal. Berken verspreiden doorgaans sterk allergene pollen, waardoor veel meer mensen hier last van kunnen krijgen. Gemiddeld hebben ruim 1 miljoen Nederlanders klachten door berkenpollen', aldus Weeronline.

Woensdag kans op 15 graden

De komende dagen staan in het teken van droog en zonnig lenteweer met verder oplopende temperaturen. Woensdag en donderdag kan het op grote schaal 15 graden worden in ons land. Woensdag is de kans groot dat veel berken in bloei komen en dat zou een stuk vroeger zijn dan gebruikelijk. Normaal gebeurt dit pas eind maart of in april. Het lijkt erop dat de berken eerst in het zuiden van het land en in Duitsland tot bloei komen de komende dagen. Met een aflandige wind uit het oosten kan het pollen vanuit Duitsland gemakkelijk naar ons land worden geblazen.

Vanaf woensdag op grote schaal klachten mogelijk

Hierdoor kunnen vanaf woensdag in bijna het hele land klachten door berkenpollen worden verwacht. Vanaf donderdag draait de wind naar het noordoosten, waardoor de klachten in het noorden van het land beperkt blijven. Verreweg de meeste klachten verwachten we in het zuiden van het land, waardoor hooikoortspatiënten in Maastricht eerder hinder zullen ervaren dan bijvoorbeeld in Utrecht. In Groningen zullen hooikoortspatiënten daarentegen nauwelijks of een stuk minder last ondervinden.

Weekend

Gedurende de hele week houdt het droge en vrij zonnige lenteweer aan, wat betekent dat de hooikoortsklachten ook in het weekend mogelijk zijn. Volgende week wordt het mogelijk wat wisselvalliger, waardoor de lucht zo nu en dan schoon gespoeld kan worden.