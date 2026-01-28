In buitenland geboren uitzendkrachten doen ruim helft uitzendwerk

In Nederland waren in 2024 ruim 2,3 duizend uitzendbureaus die goed waren voor 407 duizend uitzendbanen. Ruim de helft hiervan werd vervuld door uitzendkrachten die in het buitenland zijn geboren en korter dan acht jaar in Nederland wonen, al dan niet tijdelijk, zoals arbeidsmigranten. De meesten komen uit Polen, Roemenië, Oekraïne of Bulgarije. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Van alle sectoren maakt de uitzendbranche het meest gebruik van in het buitenland geboren werknemers. Van alle banen in die branche –niet alleen uitzendkrachten/uitzendwerk, maar bijvoorbeeld ook administratief personeel– werd 44,4 procent gedaan door werknemers die in het buitenland geboren zijn. Bij alleen uitzendkrachten is dit 52,4 procent.

Aandeel helft hoger sinds 2010

Het aandeel in het buitenland geboren werknemers in de uitzendbranche is ruim de helft hoger dan in 2010. Toen vervulden zij er nog 27,2 procent van de banen. In de totale Nederlandse economie is het toegenomen van 8,5 procent van het aantal banen in 2010 naar 14,3 procent in 2024.