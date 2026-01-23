Goederenexport naar VS eerste tien maanden van 2025 gekrompen

In de eerste tien maanden van 2025 was de exportwaarde van goederen naar de Verenigde Staten 4,7 procent kleiner dan een jaar eerder. Deze krimp start in juli 2025, daarvoor nam de Nederlandse exportwaarde van goederen naar de VS nog toe. De waarde van de wederuitvoer en de goederenimport uit de VS groeit de eerste tien maanden nog wel, de export van Nederlandse makelij naar de VS niet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de internationale goederenhandel.

Tot en met oktober 2025 voerde Nederland voor 27,5 miljard euro aan goederen uit naar de Verenigde Staten. Een jaar eerder is dit nog 28,9 miljard euro. Vanaf juli is de export naar de VS elke maand lager dan in 2024. Vooral de exportwaarde van Nederlandse makelij neemt af (-8 procent). De wederuitvoer naar de VS groeit dan nog wel (3,9 procent).

De handel met de Verenigde Staten staat al langer onder druk. Op verschillende momenten kondigde de VS invoertarieven aan. In de eerste helft van het jaar groeit de wederzijdse handelsrelatie nog wel, mogelijk omdat bedrijven vooruitliepen op de aangekondigde invoertarieven.

Daling exportwaarde minerale brandstoffen

Vergeleken met 2024 voert Nederland minder aan minerale brandstoffen naar de VS uit (-2,2 miljard euro). Dit komt mede door lagere brandstofprijzen. Ook exporteert Nederland voor bijna 300 miljoen euro minder aan chemische producten.

De exportwaarde van machines en vervoermaterieel, zowel van Nederlandse makelij als wederuitvoer, groeit in de eerste helft van 2025 nog wel. Dit zijn onder andere gespecialiseerde machines, schepen en boten. Vanaf augustus daalt de exportwaarde van machines. Vooral de export van Nederlands producten neemt af. De uitvoer van schepen en boten wordt veelal bepaald door enkele grote, maar incidentele transacties.