Aftrek eigen woning voor tweede jaar op rij toegenomen

In 2024 hebben huiseigenaren bij hun belastingaangifte 24,8 miljard euro van hun inkomen afgetrokken vanwege hun woning, 7 procent meer dan een jaar eerder. Dit bedrag aan aftrek eigen woning is voor het tweede jaar op rij gestegen. De aftrek leverde woningbezitters 9,5 miljard euro belastingvoordeel op. Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De aftrek eigen woning bestaat uit twee delen. Het grootste deel (94 procent) is de hypotheekrenteaftrek, de rest is de aftrek door geen of weinig eigenwoningschuld. Dat laatste wordt ook wel de ‘Wet Hillen’ genoemd. Woningeigenaren met een lage hypotheekschuld betalen bij deze regeling minder belasting. De toename van de laatste twee jaren komt vooral door hogere hypotheekrentes en grotere hypotheekschulden.

Het belastingvoordeel door de aftrek eigen woning is in 2024 met 0,6 miljard euro gestegen. Daarvoor daalde het jarenlang. Dat kwam door de dalende hypotheekrentes, de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en van de Wet Hillen.

Huishoudens tot 65 jaar vaakst aftrek eigen woning

Net als het woningbezit neemt het gebruik van de aftrek eigen woning toe met de leeftijd, tot 65 jaar. Daarna neemt het af. Huishoudens van 55 tot 65 jaar gebruiken de aftrek het vaakst. Hun totale aftrek is 5,2 miljard euro. Het grootste gedeelte van de aftrek gaat naar huishoudens van 45 tot 55 jaar (6,3 miljard euro).

Van de oudste huishoudensgroep gebruikt de helft de aftrek eigen woning. Zij profiteren wel vaker van de Wet Hillen, doordat zij gemiddeld een lagere hypotheekschuld hebben dan jongere huishoudens en vaker hun eigenwoningschuld al hebben afbetaald.