OM eist in hoger beroep opnieuw werkstraf tegen FVD-Kamerlid Van Meijeren

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep opnieuw 200 uur werkstraf tegen Gideon van M. vanwege het aanzetten en/of ophitsen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. 'Dit is strafbaar gesteld als opruiing', zo meldt het OM woensdag.

Veroordeling rechtbank Den Haag

Van Meijeren werd hier op 11 juni 2024 door de rechtbank Den Haag voor veroordeeld. Hij kreeg een werkstraf opgelegd van 200 uur, te vervangen door 100 dagen hechtenis als hij deze niet of niet naar behoren zou uitvoeren. Tegen deze veroordeling heeft hij hoger beroep ingesteld.

Opruiing tot gewelddadig optreden tegen openbaar gezag

Het OM stelt dat Gideon van Meijeren. tweemaal, eerst ter gelegenheid van een boerenbijeenkomst in Tuil in 2022 en later tijdens een interview met het forum Compleetdenkers in 2022, opzettelijk heeft opgeruid tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. 'Hij heeft zijn publiek voorgehouden dat in Nederland geen sprake meer is van een democratische rechtstaat, maar van een tirannieke overheid', aldus het OM. "En tegen een tirannieke overheid is gewelddadig verzet toegestaan", aldus Gideon van Meijeren.

OM eist opnieuw 200 uur werkstraf

Het OM rekent Van Meijeren aan dat hij in een tijd van maatschappelijke onrust heeft opgeroepen tot geweld tegen de overheid, terwijl hij als volksvertegenwoordiger een belangrijk onderdeel is van diezelfde overheid. Hij heeft trouw gezworen aan de Koning, het Statuut en de Grondwet maar heeft door op te roepen tot geweld die eed naar het oordeel van het OM geschonden. “Zijn zorgen omtrent de ‘rule of law’ en het democratische gehalte van rechtstaten dan helemaal uit de lucht gegrepen? Nee, natuurlijk niet. En mag je scherp debatteren over de richting die we maatschappelijk op zouden moeten gaan? Uiteraard! De strafrechter gaat niet over de denkbeelden van burgers en politici. Echter, het moet wel bij debat blijven. Het oproepen tot geweld of gewelddadig verzet is over de juridische grens. Waar geweld de bovenhand krijgt sterft het debat”, aldus de advocaat-generaal van het OM.

Onvoorwaardelijke straf

Ook heeft Van Meijeren aangegeven dat een voorwaardelijke straf hem er niet van zal weerhouden zijn boodschap uit te dragen. Een geheel onvoorwaardelijke straf is wat betreft het OM dan ook op zijn plaats.