Douane vindt bijna 5.000 kilo cocaïne verstopt in elektrische magneten

Tijdens een reguliere controle heeft de Douane een partij van bijna 5.000 kilo cocaïne gevonden. 'Aangezien de partij is afgeleverd bij een bedrijf in de gemeente Moerdijk, is het één van de grootste drugsvangsten met Nederland als eindbestemming ooit', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Drugs verstopt in elektrische magneten

Op donderdag 8 en vrijdag 9 januari 2026 werden door de Douane twee containers met elektrische magneten uit Ecuador gecontroleerd. 'Tijdens het scannen werden afwijkingen in de magneten opgemerkt, waarna de douanemedewerkers besloten de drie magneten verder te onderzoeken. Uit verder onderzoek is gebleken dat er in totaal 4.882 pakketten in de drie magneten verborgen waren, goed voor bijna 5.000 kilo cocaïne', aldus het OM.

Bedrijf in Brabant

Na de vondst werd door het HARC-team een onderzoek gestart. Op donderdag 22 januari werden de containers vervoerd en uiteindelijk afgeleverd bij een bedrijf in Brabant. In het onderzoek zijn op 22 januari drie aanhoudingen verricht. Twee verdachten zijn in de loop van het onderzoek weer heengezonden. De derde, een 52-jarige man uit Sliedrecht is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte 14 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 30 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De drugs zijn inmiddels vernietigd.