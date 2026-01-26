Verdachte aangehouden voor moordzaak in Eindhoven

De politie heeft maandag, voor de moord op Ferdi Mathilda uit Boxtel in 2019, een 37-jarige man aangehouden. 'Hij zat al vast voor een ander delict. De man zit in volledige beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat', zo meldt de politie maandag.

Moord op Ferdi

Op donderdagochtend 28 november 2019 werd Ferdi dood aangetroffen op de Fuutlaan in Eindhoven. Hij was door extreem geweld om het leven gebracht. Een rechercheteam, onder leiding van een officier van justitie, deed jarenlang uitgebreid onderzoek naar de dood van Ferdi.

Doorbraak bleef uit

Alle sporen zijn destijds door forensische rechercheurs veiliggesteld en onderzocht. Er is daarnaast uitgebreid buurtonderzoek gedaan en werden getuigen gehoord. Verder zijn er ook camerabeelden bekeken en geanalyseerd. Een doorbraak bleef echter uit.

Hernieuwde aandacht

In 2023 werd vervolgens nog uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats delict in Eindhoven. Met een politie-drone zijn er omgevingsbeelden gemaakt en door nieuwe technieken kon er een visuele reconstructie gemaakt worden. Ook werd opnieuw uitgebreid aandacht voor de zaak gevraagd in opsporingsprogramma’s en via social media. Door recente ontwikkelingen in het onderzoek kon deze verdachte worden aangehouden. Welke ontwikkelingen dit exact zijn, kan vanwege het lopende onderzoek op dit moment niet worden gedeeld.