Amsterdamse poptempel Paradiso presenteert visie voor renovatie en nieuwbouw

Paradiso bestaat 57 jaar en wil graag 100 worden. Dat is alleen mogelijk met een ingrijpende renovatie en extra ruimte in de vorm van nieuwbouw op ‘het landje’ ernaast. Vandaag presenteerde Paradiso: 100 Jaar Paradiso – 1968-2068: Visie op een toekomstbestendig Paradiso.

'Slimme oplossingen'

Met deze ontwikkelvisie geeft Paradiso de ambitieuze eerste aanzet naar een toekomst waarbij het monumentale gebouw nog beter tot zijn recht komt. Daarnaast biedt het plan slimme oplossingen voor complexe problemen rondom geluidsoverlast, publieksstromen, een verouderde constructie, duurzaamheid en stadslogistiek.

Zonder renovatie geen toekomst

Sinds 1968 is Paradiso de plek voor muziek, nachtcultuur, kunst, protest en maatschappelijk debat in het centrum van Amsterdam. Een cultuurtempel waar grote internationale artiesten op het podium staan en waar evenveel belang gehecht wordt aan het Amsterdamse, het nieuwe, het kleine en het experimentele. Het podium kent dus niet alleen een rijke geschiedenis, ook anno 2026 is het van onschatbare waarde voor de stad en voor de ontwikkeling van de (inter-)nationale muziekcultuur van de toekomst.

Technisch slechte staat

Maar het voortbestaan van Paradiso staat onder druk. Het gebouw verkeert technisch in slechte staat en kent structurele problemen: gebrekkige duurzaamheid, geluidslekken met juridische risico’s, een renovatiebehoeftige constructie, knellende publieksstromen en een chronisch tekort aan ruimte. Zonder ingrijpende vernieuwing heeft Paradiso geen toekomst.

Eerste stap: een ruimtelijke ontwikkelvisie

Met de aankoop van het naastgelegen perceel in 2022 creëerde Paradiso de kans (en de fysieke ruimte) om een samenhangend plan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig podium. Dat leidde tot 100 Jaar Paradiso: een ruimtelijke ontwikkelvisie die laat zien dat vernieuwing daadwerkelijk mogelijk is en welke stappen daarvoor gezet moeten worden.

'Intensief gebruikt rijksmonument'

Het project is complex. Het gaat om een intensief gebruikt rijksmonument, gelegen in UNESCO-werelderfgoedgebied, op een postzegel midden in de stad. Dat vroeg om een grondige benadering. Een multidisciplinair ontwerpteam onder leiding van CIVIC Architects werkte de afgelopen anderhalf jaar aan deze visie, samen met ABT, Acoustic Reflections, Braaksma & Roos, Crimson Historians & Urbanists, Inside Outside en Theateradvies. Paradiso werd daarbij geadviseerd door Lingotto, Studio AI en Backing Grounds.