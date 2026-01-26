Inbreker in de kraag gevat door omstanders

Dankzij oplettende buurtbewoners is zondagmiddag in Zaandam een inbreker in de kraag gevat. Rond 15.15 uur werd ingebroken bij een woning aan de Burgemeester van de Stadtstraat in Zaandam.

Twee personen probeerden via de achtertuin de woning binnen te komen. Dit werd door omstanders opgemerkt, waarna het tweetal op de vlucht sloeg. Op de Kepplerstraat wisten buurtbewoners één van de twee verdachten in de kraag te vatten. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Kudelstaart. De andere inbreker wist te ontkomen. De verdachte is door agenten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek en verhoor.