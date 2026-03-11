Voortvluchtige met 'tegoed' van ruim 1.000 dagen cel aangehouden in Amsterdam

Dinsdagmiddag 10 maart werd door team FASTNL, in samenwerking met de DSI, in Amsterdam een veroordeelde voortvluchtige aangehouden, die nog een gevangenisstraf van 1078 dagen moet uitzitten. Dit meldt de politie.

Gedetineerd in de PI Nieuwegein

'De 63-jarige man werd eerder veroordeeld voor onder meer inbraken, het bezit van een vuurwapen met munitie en het bezit van meer dan 10.000 MDMA-pillen. De man was gedetineerd in de PI van Nieuwegein en onttrok zich aan zijn detentie door zich in januari niet te melden bij een nieuwe inrichting', aldus de politie. FASTNL startte daarop een onderzoek naar zijn verblijfplaats en wist hem te traceren. Zij hebben hem kunnen volgen, zodat de DSI hem kon aanhouden in Amsterdam.

FASTNL

FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is aangesloten bij het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), een samenwerkingsverband van opsporingsteams van politiediensten binnen de Europese Unie. Internationale samenwerking is van groot belang, want naar schatting kiest ruim de helft van de voortvluchtigen ervoor om zich buiten de eigen landsgrenzen schuil te houden. Door de samenwerking kunnen voortvluchtigen sneller opgespoord worden.