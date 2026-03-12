Kogelgaten in auto's na lossen schoten Joos Banckersweg Amsterdam-West

In de nacht van woensdag op donderdag 12 maart 2026 worden op de Joos Banckersweg in Amsterdam-West meerdere schoten gelost. 'Hier gaat vermoedelijk een ruzie tussen verschillende mannen aan vooraf. De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk meer weten over de zaak', zo meldt de politie donderdag.

Kogelgaten en hulzen op straat

Rond 00.40 uur komt de melding binnen dat bewoners aan de Joos Banckersweg buiten harde knallen hebben gehoord. Toegesnelde agenten treffen ter plaatse niemand aan, wel vinden ze kogelgaten in auto’s en hulzen op straat.

Ruzie

De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. 'Op basis van het eerste onderzoek houdt het team er rekening mee dat er waarschijnlijk op straat een ruzie tussen meerdere mannen is ontstaan en dat daar op een gegeven moment een aantal schoten bij zijn gelost. Hierna zouden alle betrokkenen in meerdere auto’s weer weg zijn gereden. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt bij het incident, vooralsnog heeft de recherche geen zicht op slachtoffers', aldus de politie.