Directeur moet schadevergoeding betalen na verkoop mondkapjes buiten bedrijf om

De rechtbank Noord-Holland heeft besloten dat een directeur die in coronatijd mondkapjes verkocht, zijn werkgever benadeelde. 'Met de mondkapjesdeal concurreerde de directeur met zijn werkgever en daarom moet hij een schadevergoeding en een boete betalen', zo meldt de rechtbank vandaag.

Mondkapjesdeal via eigen bv

Kort na het uitbreken van de coronacrisis heeft de directeur, die in dienst was van een bedrijf in Heerhugowaard, vanuit zijn eigen bv een mondkapjesdeal gesloten met de Staat. 'Hij verkocht voor ruim 56 miljoen euro 18 miljoen mondkapjes. Hierdoor ontnam hij zijn werkgever de kans om zelf een mondkapjesdeal met de Staat te sluiten', aldus de rechtbank.

Geen nevenwerkzaamheden

Daarnaast zou de directeur het bedrijf ook op twee andere manieren hebben benadeeld. Er stond in zijn arbeidsovereenkomst namelijk dat hij geen nevenwerkzaamheden mocht verrichten of een ander bedrijf mocht beginnen. Als hij dat wel deed, moest hij een boete betalen. Ook zou de directeur zijn salaris zelfstandig verhoogd hebben.

Beslissing van de rechter

Volgens de kantonrechter heeft de directeur zich niet als een goed werknemer gedragen, omdat hij de mondkapjesdeal met de Staat opzettelijk via zijn eigen bv deed. Bij de uitvoering van de deal gebruikte hij de klantrelaties, het materiaal en het personeel van zijn werkgever. De schade die het bedrijf hierdoor heeft opgelopen, moet nog in een aparte rechtszaak worden vastgesteld.

Vijf bedrijven opgericht

De directeur heeft volgens de kantonrechter het verbod om nevenwerkzaamheden uit te voeren vijf keer overtreden, omdat hij vijf bedrijven heeft opgericht. Zijn werkgever vraagt daarvoor een boete van ruim een miljoen euro. Dat vindt de kantonrechter te hoog en zij wijst een bedrag van ruim 22.000 euro toe.

250.000,- euro salaris terugbetalen

De kantonrechter constateert dat het hogere salaris dat de directeur aan zichzelf liet uitbetalen niet is afgesproken. Daarom moet de directeur ongeveer 250.000,- euro aan te veel ontvangen salaris terugbetalen.