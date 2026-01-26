Mijnenjager Zr.Ms. Schiedam sluit aan bij NAVO-vlootverband

Zr.Ms. Schiedam heeft vandaag de marinehaven van Den Helder verlaten om deel te nemen aan de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). 'Dit NAVO-vlootverband zet zich in om zeegebieden te ontdoen van zeemijnen, vliegtuigbommen en andere explosieven. Ook beschermt de vloot de onderzeese infrastructuur', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Bijdrage aan veilige en vrije doorvaart

De munitie stamt uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en vormt nog steeds een gevaar voor de koopvaardij, visserij en het milieu. Door de explosieven onschadelijk te maken, draagt de Schiedam bij aan een veilige en vrije doorvaart.

Beschermen tegen sabotage

Naast het opruimen van munitie neemt SNMCMG1 ook deel aan Baltic Sentry. Deze NAVO-operatie beschermt in de Oostzee pijpleidingen en onderzeese kabels tegen sabotage. Daarnaast traint dit vlootverband op zee om de inzetbaarheid en geoefendheid op peil te houden.

Onder Poolse vlag

De operatie vindt plaats in de Noordzee, Oostzee en Atlantische Oceaan ten westen van Europa. Het NAVO-vlootverband bestaat verder uit Duitse en Poolse schepen. Vanaf maart sluit ook België aan. Polen leidt de vloot vanaf het marineschip ORP Czernicki. Begin mei keert Zr. Ms. Schiedam weer huiswaarts.

Snel paraat

SNMCMG1 is 1 van de 2 permanente mijnenbestrijdingsgroepen van de NAVO. Deze vlootverbanden behoren tot de snelst inzetbare NAVO-eenheden op zee. De Nederlandse marine levert daar vaak mijnenjagers aan, zodat de bemanningen altijd paraat staan voor militaire operaties.