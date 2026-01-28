Nederland gaat schaduwvloot harder aanpakken

De Nederlandse overheid wil schepen uit de Russische schaduwvloot die onder valse vlag door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) varen harder aanpakken. Het moet mogelijk worden dit soort schepen systematisch te inspecteren, te escorteren naar een ankerplaats en in het uiterste geval in beslag te nemen.

Wetswijzigingen die dit mogelijk moeten maken worden nu met spoed uitgewerkt, zodat deze nog voor de zomer bij de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden.

De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die via schimmige constructies gesanctioneerde Russische olie vervoeren. Deze schepen verkeren vaak in slechte staat, waardoor ze een risico vormen voor de nautische veiligheid en het milieu. Daarnaast zijn ze vermoedelijk ook betrokken bij spionage door de Russische staat, om vitale infrastructuur zoals data- en elektriciteitskabels op de zeebodem in kaart te brengen.

Binnen de territoriale wateren hebben landen meer bevoegdheden om in te grijpen tegen dit soort schepen, maar in het geval van Nederland passeren deze schepen vaak door de EEZ, waar in principe primair het land waarvan het schip de vlag voert gezag heeft over zo’n schip.

Een schip dat onder valse vlag vaart heeft geen vlaggenstaat, waardoor deze regels niet van toepassing zijn en ingrijpen mogelijk wordt. Daarom werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid met spoed aan wetswijzigingen, om ingrijpen bij dit soort valse gevlagde schepen juridisch mogelijk te maken.

“Met de schaduwvloot financiert Rusland zijn oorlogsmachine in Oekraïne en worden internationale sancties omzeild. Dat is onacceptabel”, zegt minister van Infrastructuur Robert Tieman. “Als Europa hebben we al veel stappen genomen om hier tegenop te treden, maar er is meer nodig. Met deze stappen willen we in de toekomst harder ingrijpen als dit soort schepen door het Nederlandse deel van de Noordzee varen.