Politie houdt drie minderjarigen aan voor mishandeling

De politie heeft drie minderjarige verdachten aangehouden voor een mishandeling in Enkhuizen. De aanhoudingen vonden plaats op de ochtend van woensdag 18 maart 2026.

Mishandeling

Op de avond van maandag 9 maart 2026 vond een mishandeling plaats in Enkhuizen. Het slachtoffer werd gedwongen om te gaan vechten. Meerdere personen mishandelden hierbij het slachtoffer. De mishandeling is gefilmd en de beelden zijn op sociale media geplaatst. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.

Beelden gedeeld

De zeer schokkende filmpjes werden op sociale media geplaatst, wat bij dit soort incidenten vaker voorkomt. Het is zorgwekkend en verschrikkelijk dat verdachten op deze manier slachtoffers angst aanjagen, vernederen en mishandelen.

Onderzoek en aanhoudingen

De politie hield de drie verdachten, 14, 15, 16 jaar uit Enkhuizen, buiten heterdaad aan. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie onderzoekt welke rol de verdachten speelden bij het incident.