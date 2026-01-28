Twee aanhoudingen na vondst verdovende middelen in autobumpers

In de nacht van 26 op 27 januari deden de agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties een opmerkelijke vondst in een huurauto. Bij een controle van het voertuig zagen zij pakketten met wit poeder, verstopt in de voorbumper van de auto. Twee mannen werden aangehouden.

In de nacht van 26 op 27 januari zagen agenten van de Landelijke Expertise en Operaties (LX) tijdens hun surveillance op de A16 bij Breda een huurauto met een buitenlands kenteken rijden. De agenten zetten de huurauto aan de kant voor een algemene controle. Bij de technische controle van het voertuig werd de motorkap geopend. Onder de motorkap zagen de alerte agenten op een paar ongebruikelijke plekken zwarte tape zitten. Bij nadere inspectie hiervan troffen ze in de voorbumper van de auto meerdere pakketten aan met daarin wit poeder.

De twee inzittenden (een 32-jarige en een 33-jarige man uit Colombia) werden direct aangehouden. De auto werd meegenomen naar het bureau, alwaar de politie nog meer pakketten wit poeder vond. In totaal werden 25 zakken met vermoedelijke verdovende middelen gevonden. De recherche van de LX doet verder onderzoek naar de zaak.