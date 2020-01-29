Rechter: Bollenteelt in Opmeer valt binnen het bestemmingsplan

De bollenteelt in Opmeer is niet in strijd met het bestemmingsplan. 'Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald. Omwonenden wilden dat de gemeente zou handhaven op het bestemmingsplan', zo meldt de rechtbank.

Bollenteelt

De bewoners van twee woningen in Opmeer verzochten de gemeente om handhavend op te treden tegen de bollenteelt binnen 250 meter vanaf hun percelen. Volgens hen is de bollenteelt op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. Ook zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in weidevogelleefgebieden in strijd zijn met het bestemmingsplan. De bollenteelt heeft volgens de bewoners directe gevolgen voor hun gezondheid, die van hun dieren en de aanwezige natuur.

'Geen permanente bollenteelt'

De gemeente heeft het handhavingsverzoek afgewezen. Volgens het bestemmingsplan is tijdelijke bollenteelt toestaan. Op luchtfoto’s is op het perceel waar de bollenteelt komt, de afgelopen drie jaar alleen grasland te zien. Vooralsnog is er daarom geen bewijs of reden om aan te nemen dat er sprake is van permanente bollenteelt.

Beslissing van de rechtbank

De voorzieningenrechter stelt vast dat de bollenteelt voldoet aan het bestemmingsplan en dat er geen sprake is van een overtreding. Het voelt voor de bewoners als permanente bollenteelt, omdat de bollenteelt elk jaar plaatsvindt op een van de omliggende percelen. Maar omdat dit om wisselende percelen gaat, is er geen sprake van permanente bollenteelt.

Bewoners kunnen hun zorgen bespreken met gemeente

De voorzieningenrechter vindt het heel begrijpelijk dat de bewoners moeite hebben met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van hun woningen en tuinen. Ook de gemeente begrijpt deze zorg en heeft tijdens de zitting aangegeven dat zij een omgevingsvisie voorbereiden en dat de omwonenden daarbij de gelegenheid krijgen om hun zorgen te bespreken. Het verzoek van de bewoners om een voorlopige voorziening wijst de rechter af.