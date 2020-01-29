Drinkwaterbedrijven starten online campagne om desinformatie tegen te gaan

Samen met brancheorganisatie Vewin en de andere Nederlandse drinkwaterbedrijven start drinkwaterbedrijf Vitens een onlinecampagne gericht op jongeren. Doel van de campagne is om desinformatie over kraanwater tegen te gaan en te bouwen aan het vertrouwen in het Nederlandse kraanwater. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat het vertrouwen in de kwaliteit van het kraanwater onder jongeren lager is dan bij de rest van Nederland. De campagne ‘Gaan met die kraan’ start 29 januari.

Aanleiding en doel

Recent onderzoek van Motivaction onder jongeren (18–24 jaar) laat zien dat zes op de tien jongeren zich wel eens zorgen maakt over de veiligheid en gezondheid van kraanwater. 7% maakt zich zelfs grote zorgen. Dat is een stuk hoger dan bij de rest van Nederland. Ook maakt driekwart van de jongeren zich wel eens zorgen over de beschikbaarheid van kraanwater en ervaren zij de drinkwaterbedrijven als minder transparant. Tegelijkertijd speelt informatie van sociale media bij deze doelgroep een grote rol in hun beeldvorming. En juist daar zie je de afgelopen jaren video’s die suggereren dat kraanwater onveilig is of eerst gefilterd moet worden.

“Met deze campagne delen we de feiten over kraanwater en bieden we tegenwicht aan de toenemende desinformatie,” legt Annika Gillissen uit, werkzaam bij drinkwaterbedrijf PWN en als expert te zien in de video’s. “We laten de jongeren weten dat we ons kraanwater zeer goed zuiveren, je het dus niet zelf hoeft te filteren, en dat kraanwater goede stoffen, zoals mineralen bevat.”

Opzet campagne

De campagne deelt feitelijke, toegankelijke informatie over de kwaliteit van kraanwater, het zuiveringsproces en het toezicht daarop. De campagne bestaat uit korte video’s (o.a. met influencer Tobias Camman) en een landingspagina.

De online campagne betreft een pilot. Tijdens en na afloop van de campagne meten en evalueren de drinkwaterbedrijven en het campagnebureau bereik, impact en effect.