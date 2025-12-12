Slachtoffers verkracht en aangerand na kortingsactie Rotterdamse massagesalon

De politie heeft afgelopen zaterdag een 47-jarige man uit Schiedam aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding in een massagesalon aan de Vijverhofstraat in Rotterdam. Dit meldt de politie vrijdag.

Vijf slachtoffers stapten naar de politie

De zaak kwam aan het licht nadat vijf slachtoffers zich meldden bij de politie. Het gaat om vier vrouwen en een man, allen tussen de 25 en 44 jaar. 'Zij hadden in de periode van eind augustus tot begin december dit jaar een afspraak geboekt bij de betreffende salon onder andere na een kortingsactie via social media. Tijdens deze afspraak zijn zij slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf', aldus de politie.

Aanhouding 47-jarige man

Zedenrechercheurs zijn direct een onderzoek gestart en hielden de 47-jarige man afgelopen zaterdag aan. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Op dinsdag 16 december aanstaande verschijnt de verdachte voor de raadkamer.

Terughoudend

'Zoals altijd zijn we bij zedenmisdrijven terughoudend in de informatie die we delen. Voor de slachtoffers is hulpverlening opgestart. Ook is het van groot belang dat het onderzoek in alle rust kan plaatsvinden. Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om slachtoffers en verdachten van dit soort misdrijven te verhoren. Dat neemt niet weg dat we impact van deze zaak goed kunnen begrijpen', stelt de politie.