Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

Bij de aanhouding van een verdachte van mishandeling in Dorst heeft een agent een waarschuwingsschot gelost. Er zou sprake zijn van een vuurwapen en de verdachte volgde de bevelen van de agent niet op.

Op zaterdag 13 december 2025 om 2.10 uur kwamen er meerdere meldingen vanaf de arbeidsmigrantenwoningen aan de Rijksweg. Getuigen meldden dat een man een vrouw mishandelde en haar meesleurde een woning binnen. Een getuige zou een vuurwapen gezien hebben en een andere getuige hoorde dat hij daarmeem gedreigd had.

Schot

Meerdere surveillance-eenheden spoedden zich, na het omdoen van de ‘zware’ vesten omdat er sprake was van een vuurwapen, naar de woningen. De man en de vrouw om wie het ging waren op dat moment in één van de woningen. Na aanroepen werd de deur geopend en kwam de verdachte in de deuropening staan. Hij kreeg de bevelen om naar buiten te komen en dat hij zijn handen moest tonen. Toen hij daar niet op reageerde loste de agent een waarschuwingsschot. De verdachte kwam naar buiten en werd aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man met de Portugese nationaliteit. Het slachtoffer had lichte verwoningen en wilde verder geen aangifte doen. Ondanks dat is de verdachte naar het bureau gebracht en zal een proces-verbaal tegen hem opgemaakt worden. Er is nog naar het mogelijke pistool gezocht maar niet meer gevonden.