Vogelgriep vastgesteld in Gelderse Wadenoijen, niet alle vogels geruimd

In Wadenoijen is vogelgriep vastgesteld bij een dierhandel met circa 325 vogels en enkele andere zoogdieren. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de besmette dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Niet alle dieren geruimd

Op de locatie wordt een groot aantal vogelsoorten gehouden. Op grond van Europese regelgeving is het mogelijk om af te wijken van de verplichting om alle vogels op een besmette locatie te ruimen, als het gaat om dieren met een hoge genetische, culturele of educatieve waarde of als er dieren worden gehouden die met uitsterven worden bedreigd. Het ruimen van alle aanwezige vogels is in dit geval niet proportioneel. Daarom wordt goed gekeken welke dieren wel en niet geruimd worden. Vogels die niet worden geruimd, worden apart gehouden en op een later moment opnieuw getest.

Beperkingszone

Er wordt een beperkingszone ingesteld rondom de besmette locatie. In de hele beperkingszone van 10 km rond de besmette locatie liggen 10 commerciële pluimveebedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom Kesteren (januari 2026).

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel.