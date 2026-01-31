OM: Duitse verdachte (47) overgeleverd in onderzoek dood Cemil Önal

De verdachte die in november in Duitsland werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Cemil Önal in Rijswijk is overgeleverd aan Nederland. 'De verdachte is afgelopen vrijdag 30 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met 14 dagen heeft verlengd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Duitser

De 41-jarige Cemil Önal werd op donderdag 1 mei doodgeschoten op een terras aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. 'Een 47-jarige man uit Bergheim in Duitsland wordt ervan verdacht hierin een rol te hebben gehad. Hij werd op 13 november op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden in Duitsland. Woensdag 28 januari is de verdachte overgeleverd aan Nederland', aldus het OM.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek naar de schutter en een tweede man die mogelijk betrokken was, loopt nog. Daarom is het OM terughoudend met het verstrekken van meer informatie.