Vogelgriep vastgesteld in Dalen

In het Drentse Dalen is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 15.000 kippen op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van LVVN zaterdag.

Omliggende pluimveebedrijven

In de 3-kilometerzone ligt één pluimveebedrijf. Dit bedrijf staat echter leeg omdat het vanwege een eerdere besmetting met vogelgriep is geruimd (4 december 2025). In de 10-kilometerzone liggen 8 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.