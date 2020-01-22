Prijsstijging bestaande koopwoningen in Drenthe het grootst in 2025

Een bestaande koopwoning in Nederland was in 2025 gemiddeld 8,6 procent duurder dan in 2024. 'In Drenthe was de prijsstijging met 11,1 procent het grootst', zo meldt het CBS donderdag.

Aantal woningtransacties groter

'Verder was het aantal woningtransacties in Nederland 15,6 procent groter dan in 2024. De stijging van het aantal verkochte appartementen was met 24,6 procent het grootst', aldus het CBS op basis van onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In 2025 lag aantal woningtransacties op 238.695

De prijsstijging van een bestaande woning was in 2025 met 8,6 procent nagenoeg gelijk aan de stijging in 2024 (8,7 procent). Net als in 2024 was het aantal woningen dat in Nederland van eigenaar wisselde groter dan een jaar eerder. In 2025 bedroeg het aantal woningtransacties 238.695. Dat is 15,6 procent meer dan een jaar eerder. Alleen in 2017 lag het aantal transacties hoger (241 860).

Grootste prijsstijging in Drenthe, grootste stijging transacties in Utrecht

In 2025 was, voor het eerst sinds het begin van de meting, de prijsstijging in Drenthe het grootst van alle provincies. De prijsstijging was 11,1 procent. In 7 van de 12 provincies was de prijsstijging van bestaande koopwoningen groter dan gemiddeld in Nederland. De prijsstijging in Zuid-Holland en Limburg was gelijk aan het gemiddelde. Het kleinst was de stijging, met 6,1 procent, in Noord-Holland.

Utrecht grootste stijging woningtransacties

De stijging van het aantal woningtransacties was in 5 van de 12 provincies groter dan gemiddeld in Nederland. Het grootst was de stijging in de provincie Utrecht (ruim 19 procent) en het kleinst in Flevoland (bijna 12 procent).