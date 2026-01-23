Melding auto te water blijkt beknelling bestuurder na auto tegen boom

Vrijdagmiddag rond 13.30 uur is in het Drentse Noordscheschut een auto tegen een boom gebotst op de Coevorderstraatweg. De hulpdiensten kregen de melding auto te water maar bij aankomst bleek dat de auto die tegen een boom was gebotst in de naastgelegen droogstaande greppel terecht was gekomen.

Beknelling

De bestuurder van de auto bleek bekneld te zitten. De brandweer heeft samen met de medewerkers van de ambulance de bestuurder bevrijd. Deze is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Auto uit greppel getrokken

De politie wist de zwaar gehavende auto met een sleepkabel uit de greppel te trekken. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het ongeval.