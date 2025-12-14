kouder weer op komst, maar kleine kans op witte kerst

De tweede helft van december start zacht met maxima van 8 tot 11 graden en minima vaak boven 5 graden. Eerst is het daarbij droog met zon, maar later in de week stijgt de kans op regen. Richting de kerstdagen wordt het kouder, maar de kans op een witte kerst is klein. Na de kerstdagen neemt de kans op vorst en sneeuw toe, maar de onzekerheid is nog groot.

Het is niet alleen zacht, maar ook overwegend droog met geregeld zon. Daarmee is het best lekker weer om buiten te zijn. In de tweede helft van de komende week stijgt de kans op regen en soms kan het ook stevig waaien. Maar het blijft vrij zacht.

Zuidwestenwind minder dominant, minder zacht

Het zachte weer hebben we te danken aan een dominante zuiden- tot zuidwestenwind. Uit deze zuidwesthoek wordt zachte lucht aangevoerd, waardoor winterkou uit het noorden of oosten van Europa ons land nooit kan bereiken.

In de week van kerst lijkt de zuidwestenwind minder dominant te worden, en zijn er zelfs kansen op een noorden- tot noordoostenwind. Ook is het mogelijk dat het heel rustig wordt met weinig wind. Het is afwachten of de aanvoer van koude lucht echt op gang komt, maar het zachte weer met maxima van 10 graden raken we kwijt.

Kleine kans op witte kerst

Voor een witte kerst zijn temperaturen rond het vriespunt en neerslag nodig. Tijdens de kerstdagen neemt de kans op nachtvorst toe naar 25%, maar of er dan ook neerslag valt is nog erg onzeker.