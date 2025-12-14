Verkeersongeval leidt tot onderzoek naar ernstig incident in Moergestel

Op zaterdag 13 december vond een ernstig incident plaats dat begon met een verkeersongeval op de A58 bij de afrit Moergestel. Even later vond de politie twee zwaargewonde kinderen in de woning van de bestuurder

De bestuurder, een 49-jarige man uit Moergestel, reed rond 18.00 uur in tegengestelde richting op de A58. Hij kwam in botsing met meerdere voertuigen. De bestuurder raakte daarbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De inzittenden van de andere betrokken voertuigen raakten ook gewond, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis.

Na het ongeval kreeg de politie informatie vanuit de familie dat de man twee minderjarige kinderen heeft. Omdat zij op dat moment niet bij hem waren, gingen agenten naar de woning aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel. In de woning troffen zij twee zwaargewonde kinderen aan, een meisje en een jongen. De kinderen zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek in volle gang

De politie is een groot onderzoek gestart naar zowel het verkeersongeval als het incident met de kinderen. Getuigen worden gehoord, camerabeelden worden veiliggesteld en bekeken, digitaal onderzoek wordt verricht en de Forensische Opsporing doet uitgebreid sporenonderzoek. Daarbij wordt ook de mogelijke betrokkenheid van de 49-jarige man onderzocht. Hij wordt later op de dag verhoord.