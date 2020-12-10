Meerdere gewonden bij verkeersongeval op A16

Op de snelweg A16 bij Prinsenbeek vond dinsdagavond 9 december 2025 een verkeersongeval tussen drie voertuigen plaats. Drie personen raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de bestuurders, een 32-jarige man uit België, is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeval.

Het ongeval gebeurde op de snelweg A16, tussen Moerdijk en Breda. Ter hoogte van Prinsenbeek kwamen een bedrijfswagen en een personenauto rond 19.30 uur met elkaar in aanraking. Vanwege deze aanrijding kon een andere automobilist niet voorkomen dat ook hij tegen de auto botste. De twee inzittenden van de aangereden auto, een 37-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Schiedam, zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de bestuurder van de derde auto, een 78-jarige man uit Terheijden, werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bedrijfswagen bleef ongedeerd. Bij een alcohol- en drugstest bleek dat hij mogelijk verdovende middelen had gebruikt. De man werd direct aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De snelweg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek, waardoor er enige tijd verkeershinder was. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.